Над 100 нови къщи вдигнаха гурбетчии в Долно Осеново
Симитлийското село Долно Осеново спокойно може да се прекръсти на Ново Осеново. Построените в последните десетина години къщи вече са повече от старит...
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Симитлийското село Долно Осеново спокойно може да се прекръсти на Ново Осеново. Построените в последните десетина години къщи вече са повече от старит...
Благоевград. Симитлийското село Долно Осеново спокойно може да се прекръсти на Ново Осеново. Построените в последните десетина години къщи вече са по...
Благоевград. Двама неправоспособни водачи на МПС катастрофираха на шосето между селата Рибново и Осеново. Инцидентът е станал около 19:00 часа в понед...