Шок! Защо Захарова сравни Зеленски с Осама бин Ладен
Русия и Украйна последно размениха взаимни обвинения в притежаването на "мръсна бомба"
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Русия и Украйна последно размениха взаимни обвинения в притежаването на "мръсна бомба"
Ще продължим да наблюдаваме и да действаме срещу всяка заплаха, заяви президентът на САЩ
Главатарят на терористичната мрежа "Ал Кайда" - Осама бин Ладен, е готвил терористични атентати в САЩ и Европа до последния момент, преди да бъде унищ...
Осама бин Ладен в последните си години е призовавал своите последователи да се концентрират върху атаките срещу САЩ. Това показват разкрити нови докум...
Група американски политици от десницата предлагат уикенд в компанията на убиеца на Осама бин Ладен срещу $50 000, съобщи Франс Прес. Всеки, който пла...
Самоличността на човека, застрелял лидера на "Ал Кайда" Осама бин Ладен, бе разкрита, три години след убийството на терориста. Това е 38-годишният Роб...
Ню Йорк. Морският пехотинец, който уби Осама бин Ладен в операция в Афганистан на 11 май 2011 г., разкри самоличността си. Той се казва Роб О'Нийл, съ...
Екстремисти от "Ислямска държава" отвориха свое училище в Сирия, наречено "Осама бин Ладен", на името на покойния лидер на групировката "Ал Кайда". Ш...
Информатор на ФБР е бил в пряк контакт с Осама бин Ладен осем години преди атентата от 11 септември 2001 г. и е знаел, че се планират атаки срещу САЩ,...
Исламабад. Пакистанският лекар, който съдейства на американското правителство да залови Осама бин Ладен, е обвинен в убийство от правителството в Исла...
Осама бин Ладен е успял да живее девет години незабелязано в Пакистан благодарение на смайващата степен на небрежност и некомпетентност на практически...
Абу Катада е свързван с Осама бин Ладен