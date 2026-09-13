Samsung пуска първия телефон с Tizen
Samsung Electronics пуска първия в света смартфон, работещ с операционната система Tizen. Samsung Z ще излезе на пазара в Русия между юли до септемвр...
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Samsung Electronics пуска първия в света смартфон, работещ с операционната система Tizen. Samsung Z ще излезе на пазара в Русия между юли до септемвр...
Редмънд. Microsoft пуска дългоочаквания ъпгрейд Windows 8.1 за свободно изтегляне в четвъртък. Подобрената OS има за цел да се справи с някои от пробл...
Фирмите, които ще произвеждат устройствата, са LG, Китай ZTE и Huawei.