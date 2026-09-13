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Microsoft пуска Windows 8.1

Microsoft пуска Windows 8.1

Редмънд. Microsoft пуска дългоочаквания ъпгрейд Windows 8.1 за свободно изтегляне в четвъртък. Подобрената OS има за цел да се справи с някои от пробл...

17 октомври | 10:16
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