Ердоган засили армията към Северен Кипър. Причината
Анкара ще засили военното си присъствие в Северен Кипър
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Анкара ще засили военното си присъствие в Северен Кипър
Близо половината страни от ЕС, включително България, снабдяват Египет с оръжия. Това твърди правозащитната организация "Амнести интернешънъл", като на...
Президентът на САЩ Барак Обама обяви в Ханой вчера отменянето на американското оръжейно ембарго срещу Виетнам - един от последните остатъци от приключ...
Брюксел. След часове дебати външните министри от Европейския съюз решиха да не подновяват оръжейното ембарго срещу бунтовниците в Сирия, което изтича...