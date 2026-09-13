За пети път вдигат заплатите тази година. Къде е възможно това
Toвa e и нaй-гoлямoтo yвeличeниe cпpямo ocтaнaлитe чeтиpи зa гoдинaтa
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Toвa e и нaй-гoлямoтo yвeличeниe cпpямo ocтaнaлитe чeтиpи зa гoдинaтa
Даваме още 2 седмици да се изпълнят исканията ни, казват синдикалисти в предприятието
"Искаме договори и заплати, които да изработим", казва синдикалист
"Спасителят" може да гази дълбоки води и чукари Великотърновски оръжейници от завод "Терем-Ивайло" направиха машина, която може да спасява бедстващи...
Велико Търново. 300 оръжейници от военния завод "Аркус" край Лясковец отказаха да влязат на работните си места. Протестът пред портала на завода е бил...
С протестни митинги и затваряне на пътища заплашват оръжейниците от ВМЗ Сопот и миньорите от "Мини Марица-изток". Работниците от военния завод са нед...
Сопот. Протестиращите оръжейници от ВМЗ Сопот ще блокират за един час подбалканския път София – Бургас в участъка през Сопот.Шествието ще тръгне от це...