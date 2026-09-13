Орнела Мути зубри руски
Кинозвездата, която има апартамент в Москва, се чувствала в имперската столица като у дома си
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Кинозвездата, която има апартамент в Москва, се чувствала в имперската столица като у дома си
Кинозвездата гостува на Италианския фестивал в София
Тя и Джанкарло Джанини идват за Фестивала на италианската култура
Италианската актриса Орнела Мути получи условна присъда и глоба, защото излъгала, че е болна, за да не играе в театрална постановка, а вместо това веч...
Орнела Мути е новата приятелка на Дарина Павлова, стана ясно от купонджийски снимки, изтекли в онлайн пространството. Италианската актриса, която през...