Мадагаскарец спаси Лудогорец в Исландия
"Орлите" стигнаха до 1:1 срещу Валур с гол в добавеното време
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"Орлите" стигнаха до 1:1 срещу Валур с гол в добавеното време
"Орлите" загубиха и реванша с Ференцварош
"Орлите" почват битката в Шампионската лига утре вечер
Бразилецът се сбогува емоционално с "орлите"
Доказахме, че сме най-добри, обяви голаджията
„Орлите“ разнищиха Черно море с 4:1 в последния кръг
Треньорът на Лудогорец ще прави ротации
Трансферът е крачка напред за мен, обяви Серкан Юсеин
"Лудогорец" ще тренират под ключ до вторник. Стойчо Стоев реши да крие тактическите ходове, с които ще пробва да излъже "Базел", от любопитните поглед...