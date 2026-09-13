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Стойчо покри "орлите"

Стойчо покри "орлите"

"Лудогорец" ще тренират под ключ до вторник. Стойчо Стоев реши да крие тактическите ходове, с които ще пробва да излъже "Базел", от любопитните поглед...

18 август | 18:15
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