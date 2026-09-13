Кустурица взриви НДК и заложи на бг кухня
Кустурица спази поста и наблегна на зеленчукова лазаня
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Кустурица спази поста и наблегна на зеленчукова лазаня
Емир Кустурица и неудържимият му „Оркестър на непушачите" отмориха с вкусна вечеря срещу Руската църква, веднага след концерта си в НДК вчера. Настане...
На 22 април 2016 г. Емир Кустурица и неудържимият „Оркестър на непушачите" (The No Smoking Orchestra) пристигат в България по покана на Degris Events...