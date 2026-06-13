Всичко за Орхан Шимшек

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Турски актьор закла баща си

Турски актьор закла баща си

Нашумелият актьор от турските сериали Орхан Шимшек преряза гърлото на баща си и се предаде на полицията, съобщи в. "Хюриет". Тялото на възрастния мъж...

04 април | 19:45
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