Турция в шок заради актьор (ОБЗОР)
Критиката предричала голямо бъдеще на звездата от сериала "Ангел хранител" Орхан Шимшек, който уби баща си, страдал от биполярно разстройство Киноср...
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Критиката предричала голямо бъдеще на звездата от сериала "Ангел хранител" Орхан Шимшек, който уби баща си, страдал от биполярно разстройство Киноср...
Нашумелият актьор от турските сериали Орхан Шимшек преряза гърлото на баща си и се предаде на полицията, съобщи в. "Хюриет". Тялото на възрастния мъж...