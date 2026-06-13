Откриха организъм, който се храни с метеорити
Тези предпочитания на микроба показват, че най-ранният живот може да е получил ключови хранителни вещества от космически скали, паднали на планетата н...
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Тези предпочитания на микроба показват, че най-ранният живот може да е получил ключови хранителни вещества от космически скали, паднали на планетата н...