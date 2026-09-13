Тони Димитрова сложи край! Отива си от легендарен конкурс
Тя изреди няколко фрапращи случаи на каранаци с изпълнители, които оставали недоволни, че не са взели награда
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Тя изреди няколко фрапращи случаи на каранаци с изпълнители, които оставали недоволни, че не са взели награда
Това е Ивайло Гроздев, който е подал заявлението в Столична община
Близо 9000 полицаи уволнени след неуспешния преврат в петък, арестувани са 7500 души Прехвърлят спешно 1800 командоси в Истанбул, евакуират парламент...
Абделхамид Абаауд, който е сочен за организатор на атентатите на петък 13-и в Париж, е сред загиналите при вчерашните полицейски акции в столицата, съ...
Има съществено подобряване на условията и реда в бежанските лагери