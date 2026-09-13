Откриха нов орган в центъра на главата
Това е първото подобно откритие от около три века
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Това е първото подобно откритие от около три века
Виртуозният изпълнител зад уникалния си дигитален орган
Камерън Карпентър показа уникалния си дигитален орган, конструиран лично от него
"Лошото момче на органа" Камерън Карпентър, пристига за първи път у нас и ще изнесе уникален концерт в зала 1 на Националния дворец на културата на 14...
Кърджали. Община Момчилград осигури селскостопанска техника за обработка на почвите на местните земеделски производители. До момента са изорани близо...
София. Министърът на външните работи ще председателства заседанията на Националния координационен механизъм по правата на човека, за чието създаване р...