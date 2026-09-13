Робева: Отказвам ордена
Нешка Робева отказва ордена "Стара планина"- първа степен, който правителството реши да й връчи. Това става ясно от нейно писмо, разпространено до Мин...
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Нешка Робева отказва ордена "Стара планина"- първа степен, който правителството реши да й връчи. Това става ясно от нейно писмо, разпространено до Мин...
Росен Плевнелиев връчи орден "Стара планина" на патриарх Неофит днес в президентството. "Грижата за обществото е обща за държавата и за църквата", каз...
Правителството предложи на Президента на Република България да награди Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и Митрополит Софийски, с орден...
Правителството предлага проф. Константин Жалов за „Св. Св. Кирил и Методий"