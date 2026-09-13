Всичко за Орден "стара Планина"

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Робева: Отказвам ордена

Робева: Отказвам ордена

Нешка Робева отказва ордена "Стара планина"- първа степен, който правителството реши да й връчи. Това става ясно от нейно писмо, разпространено до Мин...

18 май | 16:38
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