Как дигиталните платформи трансформират търговията на едро в Централна и Източна Европа
Купувачите на едро търсят по-гъвкави и технологични решения
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Купувачите на едро търсят по-гъвкави и технологични решения
Със заповед на министъра на правосъдието са закрити следствените арести във Враца, Перник, Търговище и Разлог
Благоевград. Служители на четири общини, партньори по проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и К...
Албена. Делегираните бюджети няма да отпаднат, а ще бъдат оптимизирани, заяви пред журналисти в Албена министърът на образованието проф. Анелия Клисар...