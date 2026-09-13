Голям пробив! Създадоха лечебни контактни лещи
Разработката им може да намери широко приложение не само в офталмологията, но и в други области на биомедицината
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Разработката им може да намери широко приложение не само в офталмологията, но и в други области на биомедицината
Проблемите със зрението са все по-често срещани сред хора от различни възрасти
Служебният министър на здравеопазването издаде заповед
Папа Франциск се разходи до оптика за ремонт на очила в Рим за изненада на жителите и гостите на града. 78-годишният ръководител на Римокатолическата...