Как министър насърчава производството на опиум
Наркоманите в България се броят на пръсти след Втората световна война, комунистите вадят пръчката
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Наркоманите в България се броят на пръсти след Втората световна война, комунистите вадят пръчката
Хасково. Разбиха иранска група за прехвърляне на опиат у нас в статуи. На ГКПП Капитан Андреево митничарите откриват в камион с иранска регистрация и...
Пекин. Китайски ресторант слагал опиум в храната на клиентите си, за да ги накара да го посещават по-често, съобщи Independent. Собственикът на заведе...
Опиум, скрит в пожарогасители, бе открит от митничари на ГКПП "Капитан Андреево". Шофьор на тир се опитал да прекара пратката през страната, но планов...
Кабул. Отглеждането на опиум в Афганистан е достигнало рекордни нива, предупреждава ООН. Над 200 000 хектара са новозасадените площи с мак, което е с...
Хасково. Иранец трафикант на опиум спипаха митническите служители на Капитан Андреево. Мъжът пътувал с румънски паспорт. Той бил обискиран при селекц...