Пожар край София заплашва детски онкоцентър
Пожарни пътуват към пламналия район около село Опицвет
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Пожарни пътуват към пламналия район около село Опицвет
Вероятно става дума за технически проблем, казаха от пресцентъра
Кристиян Младенов издъхна пред хотел "Дюн" Мистериозна смърт застигна скандалния бизнесмен Кристиян Младенов. Собственикът на металургичния комбинат...