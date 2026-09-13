Пуснаха още дати за „Фантомът на операта“
Зрителите в България ще гледат култовия мюзикъл в Оперетата до края на март
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Зрителите в България ще гледат култовия мюзикъл в Оперетата до края на март
Най-известната оперета от създателя на този жанр Жак Офенбах - "Хубавата Елена" ще оживее на Античния театър в Пловдив на 15 септември от 20 часа. Пл...
Донка Шишманова в целия си юбилеен блясък
Враца. Врачани трябва да обединят усилията си за възстановяване на четири емблематични за града неща, които се свързват с икономическия му просперитет...
Прочутият тенор сяда в горещия стол в пика на кариерата си
Градоначалникът на Силистра поръчал концерта като поздрав към културните дейци в града