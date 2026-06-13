Село Копринка бе домакин на втората изнесена оперативка
Оперативката се състоя, за да се обсъдят обстойно всички текущи и бъдещи проекти в населените места, както и бюджета за 2025 година
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Оперативката се състоя, за да се обсъдят обстойно всички текущи и бъдещи проекти в населените места, както и бюджета за 2025 година
Деветокласниците Елена Гарабийска, Александра Георгиева и Десислава Вецова седнаха на кметския стол в Разлог. Трите ученички от Професионална гимназия...