Онкологичният център на ,Сърце и Мозък’ Плевен е първата и единствена болница в България член на ОЕОИ
Това стана ясно след успешно покриване на високите критерии и убедителното представяне на международния форум в Париж
Следете всички новини, анализи и коментари за Онкологичен Център. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това стана ясно след успешно покриване на високите критерии и убедителното представяне на международния форум в Париж
Кметът на Враца Калин Каменов поиска съдействие от министерството на здравеопазването за закупуването на втори линеен ускорител за Комплексния онколог...
Център за ранна диагностика на онкологичните заболявания отвори врати в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" Кърджали. Новото звено е изградено по проект на Ми...
Фибросканът хваща чернодробните проблеми в зародиш
Пловдив. Голям пожар е лумнал край пловдивския онкологичен център тази нощ. Огънят е бил в голяма близост до трансформатора на лечебното заведение, съ...