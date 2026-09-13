,Сърце и Мозък’: Персонален подход към всеки пациент с онкологично заболяване
Работим в синхрон, за да предоставим най-добрата здравна грижа, казва доц. д-р Наталия Чилингирова, ръководител на онкологичния център в ,Сърце и Мозъ...
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Работим в синхрон, за да предоставим най-добрата здравна грижа, казва доц. д-р Наталия Чилингирова, ръководител на онкологичния център в ,Сърце и Мозъ...
Високо технологична гама-камера (SPECT), комбинирана с компютърен томограф (CT) вече работи в комплексния онкологичен център в Стара Загора.
С три линейни ускорителя от последно поколение за лечение на ракови заболявания разполага Онкологичен център "Сити Клиник", който беше открит днес в С...