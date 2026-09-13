Всичко за Онкоцентър

Следете всички новини, анализи и коментари за Онкоцентър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Здраве Регионални Общество
София с нов онкоцентър

София с нов онкоцентър

С три линейни ускорителя от последно поколение за лечение на ракови заболявания разполага Онкологичен център "Сити Клиник", който беше открит днес в С...

16 декември | 19:00
0 коментара
7520