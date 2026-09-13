Olympus предлага обектив за смартфона
Най-добрата камера е тази, която е винаги с теб, твърдят професионалистите Устройството работи, като използва дисплея на телефона за визьор В бума н...
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Най-добрата камера е тази, която е винаги с теб, твърдят професионалистите Устройството работи, като използва дисплея на телефона за визьор В бума н...
Токио. Шест банки заведоха дела срещу японския производител Olympus. Те търсят общо 28 млрд. йени (273 млн. долара) компенсации за подправени финансов...
Лондон. Великобритания ще съди производителя на фотоапарати и медицинско оборудване Olympus за счетоводни измами. Японската фирма и британската й дъще...