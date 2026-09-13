Чудо на гроба на Христос. Откриха изгубена светиня
Невероятна находка намериха археолозите
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Невероятна находка намериха археолозите
За втори път в рамките на няколко дни главата на Римокатолическата църква Папа Франциск се спъна и едва не падна. Това стана пред олтара на базилика в...
Враца. Мътнишкият манастир „Свети Никола", който се намира на 16 километра от Враца в девствена котловина под връх Касин, е разбит и ограбен в дните н...
Изследователите търсят отговор - светилище или календар е каменната пирамида