Деца на войната! Рисунки на украинчета разкриват ужаса
Ужасът на войната през погледа на украински деца, загубили в резултат на руската агресия родители и близки, показа изложбата "Деца на войната". Тя б...
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Ужасът на войната през погледа на украински деца, загубили в резултат на руската агресия родители и близки, показа изложбата "Деца на войната". Тя б...