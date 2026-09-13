Мъглата не спря младите таланти на олимпийския фестивал в Чепеларе
Троян и Сапарева баня с най-много медали в биатлона
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Троян и Сапарева баня с най-много медали в биатлона
412 участници мерят сили в 13-ия фестивал в морския курорт
Валентин Андреев спечели титлата в хвърлянето на чук
Олимпийският фестивал ще се проведе от 9 до 11-и, 450 вече са потвърдили участие
Калин Златков е девети в слалома
България ще се представи в 5 вида спорт
Близо 500 млади спортни таланти на България и Румъния участваха в завършилия днес по обед девети Фестивал „Олимпийски надежди". Това бе и най-силното...
Картала. Ски бегачите на «Паничище» 2009 спечелиха най-много медали от последния ден на вторият зимен младежки олимпийски фестивал „Да открием олимпий...
Благоевград. Втори зимен младежки олимпийски фестивал събра над 250 деца в ски център "Картала" в Рила планина. Откриването се проведе в петък, а спор...