Златни умове! Наши деца с 4 медала от световното по химия
Най-добрите български ученици се представиха отлично
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Най-добрите български ученици се представиха отлично
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Калоян Левтеров взе олимпийска виза в Бургас
София. Учениците от Националния отбор по физика на България се завърнаха с пет медала от ХХVІ Международeн турнир на младите физици (IYPT) в Тайван....