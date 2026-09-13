Всичко за "олимпиакос"

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Загуба за Бербо и ПАОК

Загуба за Бербо и ПАОК

ПАОК загуби с 0:2 от "Олимпиакос" като домакин. Двубоят, който се игра снощи, бе от шестия кръг на гръцкото първенство. Точни за гостите от Пирея бях...

05 октомври | 6:50
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