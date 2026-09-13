"Олимпиакос" все по-близо до 1/8-финалите

"Олимпиакос" се доближи до 1/8-финалите на Шампионска лига. Това стана след като снощи победи "Динамо" (Загреб) с 2:1 като домакин. Двубоят бе от гру...