Томас Бах с обръщение към спортистите
Като колега олимпиец се надявам, че можете да разберете предизвикателството пред което сме изправени и да приемете и подкрепите нашите принципи, които...
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Като колега олимпиец се надявам, че можете да разберете предизвикателството пред което сме изправени и да приемете и подкрепите нашите принципи, които...