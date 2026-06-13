Определиха заместник-председател на ДАНС
Правителството определи Олег Петков за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност". Това съобщиха от пресцентъра на правителствот...
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Правителството определи Олег Петков за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност". Това съобщиха от пресцентъра на правителствот...