Туристите заобикалят една европейска държава. Изненадата
5 са най-малко посещаваните дестинации на Стария континент
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5 са най-малко посещаваните дестинации на Стария континент
Предприемат мащабни мерки за издирването му
Страната на Охридското езеро откъм Северна Македония бе обявена за част от световното наследство през 1979 г.
Част от хората имат изгаряния по крайниците, а останалите са се оплакали от проблеми със слуха и дишането
Това съобщи БНР
Постъпка на туристка, снимала се с бял лебед на брега на Охридското езеро, разгневи интернет. Тя искала отчаяно да си направи селфи с красивото животн...
Пиза. Италиански учени от университета в Пиза твърдят, че Охридското езеро е най-старото в Европа. В началото на тази година подобно твърдение оповест...
С постижение, достойно за рекордите на Гинес, завърши плуването на Яне Петков от Сандански в Охридското езеро днес. В 11 часа българско време 59-годиш...
Ще красят дъното на Охридското езеро