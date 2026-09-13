В неизвестност е мъж от Горна Оряховица (снимки)
Бившият началник на отдел "Охранителна полиция" се издирва от 2 октомври
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Бившият началник на отдел "Охранителна полиция" се издирва от 2 октомври
Взети са и допълнителни мерки пред християнските храмове
Охранителна полиция обясни какво е станало пред БНТ
Досегашният директор става началник в Бургас Благоевград. Областната дирекция на МВР в Благоевград е с нов директор, след като досегашният полицейски...