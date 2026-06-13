Финансовото министерство търси охранителна фирма
Финансовият министър Владислав Горанов търси охранителна фирма. Ведомството е пуснало обявление за възлагане на обществена поръчка, от което става ясн...
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Финансовият министър Владислав Горанов търси охранителна фирма. Ведомството е пуснало обявление за възлагане на обществена поръчка, от което става ясн...
Ръководството на Grand Mall ще прекрати договора с охранителната фирма „Джи ем секюрити", обявиха от търговския център. От съобщението става ясно, че...