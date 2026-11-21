Куче ви гони или хапе насън? Ето какво вещае съновидението
Съновникът на Милър свързва агресивното животно с конфликти, врагове и напрежение в отношенията
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Съновникът на Милър свързва агресивното животно с конфликти, врагове и напрежение в отношенията
Ухапаните от кърлежи да приемат две таблетки доксициклин, който намалява опасността от евентуално заразяване десетки пъти
Пловдив. Змия ухапа две деца от пловдивското училище "Душо Хаджидеков". Влечугото е закарано от родител за празника на школото по случай Деня на...