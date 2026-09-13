Движението между Мало и Големо Бучино се ограничава
Причината е строежът на водопровода за Перник, обходният маршрут е по АМ „Струма“
Следете всички новини, анализи и коментари за Ограничено Движение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Причината е строежът на водопровода за Перник, обходният маршрут е по АМ „Струма“
На АМ „Струма” ще се монтират автоматични пътни знаци, на АМ „Хемус” ще почистват дъждоприемни шахти и ще изсичат храсти
От петък до 20 ч. на 19 юни, неделя, се ограничава движението по път ІІ-19 от входа на град Разлог в посока Банско. Временната организация е във връзк...
От Столична община въвеждат ограничения в движението по случай 24 май. От 8 часа сутринта до 11 превозните средства няма да могат да се движат по бул...
Днес от 16 до 20 часа се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите и натоваренитe пътища През Владая ще бъдат обособени две лен...
Поради обилен снеговалеж временно се ограничава движението на товарни МПС над 10 т по път I-6 от град Перник до границата с Република Сърбия. Това съо...
В неделя, последният от четирите почивни дни за Нова година, от 14 ч. до 20 ч. се ограничава движението на товарните превозни средства над 12 тона по...
Утре, 27 декември, последният от четирите почивни дни за Коледа от 14 ч. до 20 ч. се ограничава движението на товарните превозни средства над 12 тона...
31-годишен мъж е в болница след инцидент на пътя при Бачково. Той е станал около 13.00 часа. Лек автомобил е изпреварил товарен в забранен участък. Ме...