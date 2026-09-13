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Ограбиха магазин за сребро

Ограбиха магазин за сребро

Стара Загора. Магазин за сребърна бижутерия в областния град е бил разбит и ограбен, съобщиха от полицията. Сигналът за престъплението е бил получен о...

07 януари | 11:30
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