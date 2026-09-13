Убиха благороден елен край Дряново
Животното е простреляно с огнестрелно оръжие
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Животното е простреляно с огнестрелно оръжие
Благоевград. Поредна нощ на стрес и заплаха от употреба на огнестрелно оръжие изживяха спешните медици в ЦСМП-Благоевград, информира БГНЕС. Към 0.18...
Бургас. Айтоски психар стреля с газов пистолет по автомобил, в който е пувало невръстно бебе. Инцидентът е станал около 18,30 часа в неделя на входа...