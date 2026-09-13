Огнена вендета във Враца, изгоряха три коли
Подпалени умишлено три коли изгоряха напълно рано в неделя сутрин във Враца. Малко преди 5 ч. ранобудни граждани съобщили, че колите паркирани пред бл...
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Подпалени умишлено три коли изгоряха напълно рано в неделя сутрин във Враца. Малко преди 5 ч. ранобудни граждани съобщили, че колите паркирани пред бл...
Нова огнена вендета в село Галиче се случи в навечерието на празника 24 май. Опожарени са два леки автомобила, собственост на Иванка Ценьова. "Имаме п...
Враца. Пиромани драснаха клечката на четири трактора и джип на земеделски производител във врачанското село Галатин. Четири трактора и джип, собствен...