Голям проблем с делото за смъртта на Сияна. Баща й бие тревога
Делото за смъртта на Сияна е минирано, обяви Николай Попов
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Делото за смъртта на Сияна е минирано, обяви Николай Попов
Продължават огледите и следствените действия на банковия клон в Люлин, който късно снощи беше обран. Днес клонът ще работи нормално. При грабежа няма...
Кърджали. Обстановката в Кърджали след обедното земетресение се успокоява, съобщиха от ОД на МВР Кърджали10 екипа на ОУ „Пожарна безопасност и защита...