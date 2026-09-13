Тайната падна. Стана ясно защо Тръмп е сложил мита на пингвините
Архипелагът Хърд се оказа като остров Ман, любим на наши олигарси
Следете всички новини, анализи и коментари за Офшорни Зони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Архипелагът Хърд се оказа като остров Ман, любим на наши олигарси
Едната трябвало да бъде в Русе, другата в Свиленград
Светозар ГЛЕДАЧЕВ, финансов анализатор Офшорките са проблем в световен мащаб и ние няма да го решим. Но понеже 99% от българите нямат офшорки, ние мр...
Данъци ще се плащат и за парите в офшорни зони. Това съобщи за "Стандарт" депутатът от ДПС Йордан Цонев. Той допълни, че работна група от депутати и е...