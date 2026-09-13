Камбитов се срещна с футболистите от ОФК "Пирин", набор 2005 г.
е са шампиони на Международния турнир по футбол "За купите на община Благоевград"
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е са шампиони на Международния турнир по футбол "За купите на община Благоевград"
Предложеният от „Емирейтс Фъндс Ексчейндж” ЕООД бизнес план се състои от две основни фази
Ива Уорън: Нашата цел е Благоевград и България да имат един силен футболен отбор с името „Пирин“
Благоевград. Напълно обновена и оборудвана вече е столовата в общинския спортен интернат „Пирин" в Благоевград. Новата придобивка за малките спортисти...
Благоевград. 12-годишно дете беше ухапано от куче на стадион "Христо Ботев" в Благоевград в неделя по обяд. Момчето е било сред 150-те кандидати, явил...
ОФК "Пирин" ще отпразнува подобаващо 40 години от влизането в „А"-група. Тази събота от 18,30 на стадион „Христо Ботев" в Благоевград ще се проведе тъ...