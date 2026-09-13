С мач и награди „Пирин" чества 40 г. от влизането в „А"-група

ОФК "Пирин" ще отпразнува подобаващо 40 години от влизането в „А"-група. Тази събота от 18,30 на стадион „Христо Ботев" в Благоевград ще се проведе тъ...