Разбиха престъпна група в Драгоман
Организирана престъпна група, извършвала множество престъпления против собствеността и действаща на територията на Драгоман, е била разбита полицията...
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Организирана престъпна група, извършвала множество престъпления против собствеността и действаща на територията на Драгоман, е била разбита полицията...