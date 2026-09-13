Чудо на археолозите у нас! Тази статуя няма равна на себе си (СНИМКА)
Липсва му само дясната китка, има и леки щети по лицето, така че предстои реставрация
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Липсва му само дясната китка, има и леки щети по лицето, така че предстои реставрация
Хората наблюдаваха втрещени атаката на древния обект
Разработили сме програма за всички 11 микрорайона на територията на „Одесос", заяви по време на среща с пенсионери кандидатът за районен кмет от ПП ГЕ...
Варна може да влезе в тазгодишната надпревара за "Чудесата на България" с няколко силни коза. Уникални археологически находки прекъснаха ремонта на ла...
Варна. Обществен дарителски фонд за Варна и Zumba Fitness with MIRO организират на в събота благотворителни демонстрации по Зумба. Това е последната...