ОДБХ София-град затвори производствен обект за пакетиране на картофи в столицата
Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град преустанови дейността на производствен обект за обработка и пакетиране на картофи, р...
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Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град преустанови дейността на производствен обект за обработка и пакетиране на картофи, р...