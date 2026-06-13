Баба вилнее е "Овча купел"
"Славия" се издъни и завърши 0:0 срещу "Хасково" в "Овча купел". Двата тима предложиха постна продукция. По-интересното бе на трибуните. Фенка на "бел...
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"Славия" се издъни и завърши 0:0 срещу "Хасково" в "Овча купел". Двата тима предложиха постна продукция. По-интересното бе на трибуните. Фенка на "бел...