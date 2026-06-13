DISCORDIA обучава ново поколение шофьори
Чрез собствена Академия за шофьори без опит и нейната иновативна мобилна версия, тя изгражда ново поколение водачи, които вече се нареждат сред най-до...
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Чрез собствена Академия за шофьори без опит и нейната иновативна мобилна версия, тя изгражда ново поколение водачи, които вече се нареждат сред най-до...
Обучението привлече 122 участници от 94 различни компании