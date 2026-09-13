Рекорди на ДПС в Пиринско, мощно присъствие в общинските съвети
Абсолютен рекорд в община Благоевград, където е втора политическа сила
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Абсолютен рекорд в община Благоевград, където е втора политическа сила
Със загубата на кметове, ГЕРБ пуска и шефските места в местните съвети
Тържествените заседания на общинските съвети бяха ръководени от областния управител на Враца Малина Николова
Велико Търново. Реформаторският блок може да получи място в общинските съвети, каза председателят на СДС Божидар Лукарски във Велико Търново. Идеята...