Челен сблъсък за продажбата на общинска гора в Сливен
БСП и ГЕРБ влязоха в челен сблъсък за продажбата на общинската гора край село Раково. Предложението на кмета Кольо Милев трябва да бъде гласувано в че...
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БСП и ГЕРБ влязоха в челен сблъсък за продажбата на общинската гора край село Раково. Предложението на кмета Кольо Милев трябва да бъде гласувано в че...