Чирпан остава без бюджет за годината
На общинската сесия не е присъствала кметицата на общината Кичка Петкова, която била обидена от свои опоненти, обвинили я в лошо управление
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На общинската сесия не е присъствала кметицата на общината Кичка Петкова, която била обидена от свои опоненти, обвинили я в лошо управление
С вчерашното решение на правителството една от емблематичните сгради на Русе – Домът на учителя, стана общинска собственост
По-добре късно отколкото никога. Проектът за облагородяване и обновление на района на бившите казарми в Благоевград вече е в ход. Това стана възможно...