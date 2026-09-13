600 млн.лв. за проекти чакат общините!
Огромна част от договореното не е изплатено от държавата
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Огромна част от договореното не е изплатено от държавата
Каза, че това е благодарение на ГЕРБ
Има заявен интерес от японски донори, каза Гинка Чавдарова , шеф на НСОРБ Взаимоспомагателна каса на общините ще помага на кметовете още в деня, в ко...
София. От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) разкритикуваха, че не са включени в актуализацията на бюджета. „Общините от...