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Намален е градският транспорт, а междуградският е спрян
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Намален е градският транспорт, а междуградският е спрян
Хакери от Враца сътвориха софтуер, който ще контролира местата за паркиране в сините зони на града. От местната управа са харесали предложението и въз...
Община Враца ще се включи за поредна година в инициативата „Часът на Земята", организирана от WWF. Точно в 20.30 ч. в събота ще бъде изгасено фасадно...
Община Враца приканва гражданите да се включат с предложения и идеи как да се изпълни междублоковото пространство с живот в ежегодната озеленителна ка...
Враца. Започва изграждането на зони за отдих по проекта "Враца –привлекателно място за живене". Той е на стойност 5 654 815 лв., от които 4 873 999 лв...
Враца. Тодор Гарев е новият старши-треньор на "Ботев"-Враца, а спортен шеф става Валри Цветанов. Кметът на Враца Николай Иванов пък подава оставка кат...